Соболь не играет - победы нет. Украинец впервые в этом году не получил игровых минут за Страсбур

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь просидел на скамейке запасных в матче с "Марселем" (1:1) в рамках 18-го тура Лиги 1.

Перед этим Эдуард принял участие в 5-х играх команды подряд. В частности, в среду защитник отыграл весь матч в Кубке Франции.

Интересно, что во всех 6-ти поединках, в которых в этом сезоне участвовал Соболь, "Страсбур" одержал победы.