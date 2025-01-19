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Соболь не играет - победы нет. Украинец впервые в этом году не получил игровых минут за Страсбур

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Интересное наблюдение

Соболь не играет - победы нет. Украинец впервые в этом году не получил игровых минут за Страсбур

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

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Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь просидел на скамейке запасных в матче с "Марселем" (1:1) в рамках 18-го тура Лиги 1.

Перед этим Эдуард принял участие в 5-х играх команды подряд. В частности, в среду защитник отыграл весь матч в Кубке Франции.

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Интересно, что во всех 6-ти поединках, в которых в этом сезоне участвовал Соболь, "Страсбур" одержал победы.

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Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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