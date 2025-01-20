"Это меня немного раздражает": Довбик признался, что вызывает чувство ненависти в этом сезоне
Хорошо, что это не касается реальных событий
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик после матча с "Дженоа" (3:1) дал флеш-комментарий телетранслятору DAZN.
"Мы победили и надеемся продолжать в том же духе. Я не очень доволен, потому что мы можем достигать большего, но у нас было нелегкое время, особенно в последние три месяца. Да и в этом матче все было не так уж просто для нас. Но мы набрали три очка, и это самое главное".
[Об отсутствии радости после голов] "Буду больше радоваться, когда буду забивать больше одного гола за матч. Мне еще предстоит добиться пика своей формы. У меня был период адаптации. В том числе с точки зрения общения.
[Об отношении к фэнтези-футболу] Я ненавижу фэнтези-футбол. Меня там сделали игроком стартового состава, и теперь все посылают мне тонны сообщений, требуя забивать. Это меня немного раздражает”, – заявил нападающий.
Напомним, что Артем забил 7-й гол в Серии А.
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