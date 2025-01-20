17-летний украинский форвард подписал новый контракт с Байером
Новое соглашение рассчитано до 2027 года
Фото: bayer04.de
"Байер" Леверкузен продлил контракт с форвардом U-19 Артемом Степановым, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение с 17-летним украинцем рассчитано до 2027 года.
Степанов - воспитанник "Шахтера". Он присоединился к "Байеру" в августе 2022 года. В текущем сезоне Артем принял участие в 16 матчах за команду U-19 (11 голов и 4 ассиста). Кроме того, Артем провел один поединок в Лиге чемпионов за первую команду "фармацевтов". Он сыграл 18 минут во встрече против "Зальцбурга" (5:0).
Ранее сообщалось, что Степанов перейдет в аренду в "Кайзерслаутерн" до конца сезона.
✍️ #Bayer04 hat den bis 2027 gültigen Vertrag mit U19-Spieler Artem #Stepanov verlängert!— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 20, 2025
???? https://t.co/4B2zXyp3nF pic.twitter.com/iSDxFOI1sM
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