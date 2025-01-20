17-летний украинский форвард подписал новый контракт с Байером

"Байер" Леверкузен продлил контракт с форвардом U-19 Артемом Степановым, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с 17-летним украинцем рассчитано до 2027 года.

Степанов - воспитанник "Шахтера". Он присоединился к "Байеру" в августе 2022 года. В текущем сезоне Артем принял участие в 16 матчах за команду U-19 (11 голов и 4 ассиста). Кроме того, Артем провел один поединок в Лиге чемпионов за первую команду "фармацевтов". Он сыграл 18 минут во встрече против "Зальцбурга" (5:0).

Ранее сообщалось, что Степанов перейдет в аренду в "Кайзерслаутерн" до конца сезона.

