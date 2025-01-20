Украинец Байера прокомментировал продление контракта с клубом

17-летний украинский нападающий "Байера" Артем Степанов поделился эмоциями от продления контракта с немецким клубом.

"Я хотел зарекомендовать себя на профессиональном уровне в Германии. Мне это удалось, да еще и в одном из лучших клубов мира. Знания и навыки, которые могу здесь получить будут неоценимыми. Я буду тяжело работать, и попытаюсь воспользоваться своими шансами", приводит слова Степанова официальный сайт "фармацевтов".