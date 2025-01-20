Украинец Байера прокомментировал продление контракта с клубом
Эмоции Артема Степанова от нового соглашения
Фото: bayer04.de
17-летний украинский нападающий "Байера" Артем Степанов поделился эмоциями от продления контракта с немецким клубом.
"Я хотел зарекомендовать себя на профессиональном уровне в Германии. Мне это удалось, да еще и в одном из лучших клубов мира. Знания и навыки, которые могу здесь получить будут неоценимыми. Я буду тяжело работать, и попытаюсь воспользоваться своими шансами", приводит слова Степанова официальный сайт "фармацевтов".
Напомним, новый контракт Степанова с клубом рассчитан до 2027 года.
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Источник:ФК Баєр
Опубликовал: Алина Ерофеева
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