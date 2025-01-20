Руководитель скаутского отдела Байера высказался о новом контракте Степанова

Руководитель скаутского отдела "Байера" Ким Фалькенберг прокомментировал продление контракта с украинским форвардом "Байера" Артемом Степановым.

"Артем повзрослел и обрел большую уверенность в себе. Он показал это в своих выступлениях в юношеском чемпионате, а также в Юношеской лиге УЕФА. Он может и должен продолжать в том же духе. Мы с нетерпением ждем время, которое он проведет вместе с нами", – сказал Фалькенберг.