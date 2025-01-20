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Руководитель скаутского отдела Байера высказался о новом контракте Степанова

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Руководство клуба положительно оценивает прогресс Артема

Руководитель скаутского отдела Байера высказался о новом контракте Степанова

Фото: bayer04.de

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Руководитель скаутского отдела "Байера" Ким Фалькенберг прокомментировал продление контракта с украинским форвардом "Байера" Артемом Степановым.

"Артем повзрослел и обрел большую уверенность в себе. Он показал это в своих выступлениях в юношеском чемпионате, а также в Юношеской лиге УЕФА. Он может и должен продолжать в том же духе. Мы с нетерпением ждем время, которое он проведет вместе с нами", – сказал Фалькенберг.

"Артем Степанов прекрасно прогрессировал в "Байере", как в атлетическом, так и в футбольном плане", – добавил спортивный директор клуба Симон Рольфес.

Ранее сам Степанов отреагировал на подписание нового соглашение с "Байером".

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Источник:
ФК Баєр
Опубликовал: Алина Ерофеева
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