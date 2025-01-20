Полгода без клуба. Коваленко отклонил предложения из Турции и Польши
Где хавбек продолжит карьеру, пока что неясно
Фото: Емполі
Бывший полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко, который сейчас находится в статусе свободного агента, пока что не определился со своим будущим.
Как сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко, у 28-летнего украинца были варианты продолжения карьеры в Турции и Польши, но он отклонил их.
Ранее была информация, что футболист хочет играть в Италии.
Напомним, что Коваленко летом досрочно покинул "Аталанту", расторгнув контракт. Предыдущий сезон Виктор провел на правах аренды в "Эмполи", где в 17 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассисст.
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Источник:Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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