Полгода без клуба. Коваленко отклонил предложения из Турции и Польши

Бывший полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко, который сейчас находится в статусе свободного агента, пока что не определился со своим будущим.

Как сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко, у 28-летнего украинца были варианты продолжения карьеры в Турции и Польши, но он отклонил их.

Ранее была информация, что футболист хочет играть в Италии.

Напомним, что Коваленко летом досрочно покинул "Аталанту", расторгнув контракт. Предыдущий сезон Виктор провел на правах аренды в "Эмполи", где в 17 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассисст.