Батагов забил свой первый гол за Трабзонспор. ВИДЕО
Украинец забил свой первый гол за турецкую команду
instagram.com/trabzonspor
Украинский защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов забил свой первый гол за турецкую команду.
В матче 20-го тура чемпионата Турции против "Сивасспора" украинец открыл счет уже на 6-й минуте, замкнув навес после флангового штрафного. После перовго тайма "Трабзонспор" ведет со счетом 3:0.
Напомним, что 22-летнего игрока турецкий клуб купил в августе прошлого года у "Зари" за 1,8 миллиона евро, но дебютировал украинец только в конце ноября. Всего на счету Арсения 7 матчей за турецкую команду.
Batagov’un golü ???? pic.twitter.com/meoyCwolS8— Hasan Tüncel (@hasanntuncel) January 20, 2025
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