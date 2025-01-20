Батагов забил свой первый гол за Трабзонспор. ВИДЕО

Украинский защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов забил свой первый гол за турецкую команду.

В матче 20-го тура чемпионата Турции против "Сивасспора" украинец открыл счет уже на 6-й минуте, замкнув навес после флангового штрафного. После перовго тайма "Трабзонспор" ведет со счетом 3:0.

Напомним, что 22-летнего игрока турецкий клуб купил в августе прошлого года у "Зари" за 1,8 миллиона евро, но дебютировал украинец только в конце ноября. Всего на счету Арсения 7 матчей за турецкую команду.