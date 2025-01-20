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Батагов забил свой первый гол за Трабзонспор. ВИДЕО

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Украинец забил свой первый гол за турецкую команду

Батагов забил свой первый гол за Трабзонспор. ВИДЕО

instagram.com/trabzonspor

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов забил свой первый гол за турецкую команду.

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В матче 20-го тура чемпионата Турции против "Сивасспора" украинец открыл счет уже на 6-й минуте, замкнув навес после флангового штрафного. После перовго тайма "Трабзонспор" ведет со счетом 3:0.

Напомним, что 22-летнего игрока турецкий клуб купил в августе прошлого года у "Зари" за 1,8 миллиона евро, но дебютировал украинец только в конце ноября. Всего на счету Арсения 7 матчей за турецкую команду.

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Трабзонспор (Трабзон) Арсений Батагов
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