Скандальный украинец, который хвалил Лукашенко, сменит клуб в Казахстане

32-летний украинский полузащитник Александр Нойок сменит команду в Казахстане.

Футболист, который два последних года выступал за "Атырау", в ближайшее время будет представлен в качестве игрока "Кызылжара".

За два года в составе "Атырау" Нойок сыграл 58 поединков, в которых забил 6 голов.

Напомним, что что Нойок является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине выступал за "Закарпатье", харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург". Также играл за минское и брестское "Динамо", брестский "Рух", кипрский "Аполлон" и российский "Оренбург".

В Украине футболист запомнился своими политическими высказываниями о лояльности к режиму белорусского диктатора Александра Лукашенко.