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Скандальный украинец, который хвалил Лукашенко, сменит клуб в Казахстане

Наши за границей

А когда-то Александр Нойок считался перспетивным

Скандальный украинец, который хвалил Лукашенко, сменит клуб в Казахстане

Новина українською

32-летний украинский полузащитник Александр Нойок сменит команду в Казахстане.

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Футболист, который два последних года выступал за "Атырау", в ближайшее время будет представлен в качестве игрока "Кызылжара".

За два года в составе "Атырау" Нойок сыграл 58 поединков, в которых забил 6 голов.

Напомним, что что Нойок является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине выступал за "Закарпатье", харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург". Также играл за минское и брестское "Динамо", брестский "Рух", кипрский "Аполлон" и российский "Оренбург".

В Украине футболист запомнился своими политическими высказываниями о лояльности к режиму белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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Источник:
sports24_kz
Опубликовал: Михаил Черныш
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