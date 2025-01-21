Скандальный украинец, который хвалил Лукашенко, сменит клуб в Казахстане
А когда-то Александр Нойок считался перспетивным
32-летний украинский полузащитник Александр Нойок сменит команду в Казахстане.
Футболист, который два последних года выступал за "Атырау", в ближайшее время будет представлен в качестве игрока "Кызылжара".
За два года в составе "Атырау" Нойок сыграл 58 поединков, в которых забил 6 голов.
Напомним, что что Нойок является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине выступал за "Закарпатье", харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург". Также играл за минское и брестское "Динамо", брестский "Рух", кипрский "Аполлон" и российский "Оренбург".
В Украине футболист запомнился своими политическими высказываниями о лояльности к режиму белорусского диктатора Александра Лукашенко.
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