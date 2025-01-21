Бай Арена, футболка и предварительный контракт. Фото и видео, как Мудрик мог оказаться в Байере
Мог оказаться в Байере
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Летом 2023 года тогда еще вингер "Шахтера" Михаил Мудрик мог перейти в немецкий "Байер".
Информация об этом была известна давно, однако сейчас украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык дал некоторые подробности так и не состоявшегося перехода.
Как сообщает источник, футболист тогда с разрешения "Шахтера" вел переговоры с немецким клубом. Стороны уже договорились по личному контракту и даже подписали предварительное соглашение. Но при этом клубы так и не смогли договориться между собой. "Байер" давал тогда 20 млн евро, а "Шахтер" хотел 23 млн.
В итоге, трансфер в "Байер" сорвался, а через 7 месяцев Мудрик перешел в "Челси" за 70 млн евро.
Ну а Цыганык в своей авторской программе на ютуб выложил видео, где Мудрик побывал на "Бай Арене", позировал в футболке "Байера" и подписывал предварительные бумаги.
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