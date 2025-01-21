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Бай Арена, футболка и предварительный контракт. Фото и видео, как Мудрик мог оказаться в Байере

Наши за границей
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Мог оказаться в Байере

Бай Арена, футболка и предварительный контракт. Фото и видео, как Мудрик мог оказаться в Байере

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Новина українською

Летом 2023 года тогда еще вингер "Шахтера" Михаил Мудрик мог перейти в немецкий "Байер".

Информация об этом была известна давно, однако сейчас украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык дал некоторые подробности так и не состоявшегося перехода.

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Как сообщает источник, футболист тогда с разрешения "Шахтера" вел переговоры с немецким клубом. Стороны уже договорились по личному контракту и даже подписали предварительное соглашение. Но при этом клубы так и не смогли договориться между собой. "Байер" давал тогда 20 млн евро, а "Шахтер" хотел 23 млн.

В итоге, трансфер в "Байер" сорвался, а через 7 месяцев Мудрик перешел в "Челси" за 70 млн евро.

Ну а Цыганык в своей авторской программе на ютуб выложил видео, где Мудрик побывал на "Бай Арене", позировал в футболке "Байера" и подписывал предварительные бумаги.

Бай Арена, футболка и предварительный контракт. Фото и видео, как Мудрик мог оказаться в Байере - изображение 1Бай Арена, футболка и предварительный контракт. Фото и видео, как Мудрик мог оказаться в Байере - изображение 2Бай Арена, футболка и предварительный контракт. Фото и видео, как Мудрик мог оказаться в Байере - изображение 3
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Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Опубликовал: Михаил Черныш
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