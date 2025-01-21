Зинченко попал в рейтинг худших новичков Арсенала в период работы Артеты
Экс-партнера по Манчестеру Сити также включили в список
Getty Images / Global Images Ukraine
Издание FootballFanCast составило свою версию десятки худших приобретений лондонского "Арсенала" при нынешнем главном тренере команды Микеле Артете.
В перечне нашлось место украинскому защитнику "канониров" Александру Зинченко, который в этом сезоне потерял место в составе команды. 28-летний футболист в антирейтинге оказался на 9-й позиции. Возглавляет список Виллиан, известный в Украине по выступлениям за донецкий "Шахтер".
Топ-10 худших приобретений "Арсенала" за период Артеты
- Виллиан (2020, свободный агент)
- Рунар Алекс Рунарссон (2020, "Дижон")
- Мэтт Тернер (2022, "Нью Инглед Революшн")
- Нуну Тавареш (2021, "Бенфика")
- Маркиньос (2022, "Сан Паулу")
- Габриэль Жезус (2022, "Манчестер Сити")
- Альберт-Мбойо Самби Локонга (2021, "Андерлехт")
- Фабиу Виейра (2022, Порту)
- Александр Зинченко (2022, "Манчестер Сити")
- Рахим Стерлинг (2024, "Челси", аренда).
В нынешнем сезоне украинец провел 12 матчей.
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Источник:FootballFanCast
Опубликовал: Александр Симченко
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