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Зинченко попал в рейтинг худших новичков Арсенала в период работы Артеты

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Экс-партнера по Манчестеру Сити также включили в список

Зинченко попал в рейтинг худших новичков Арсенала в период работы Артеты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Издание FootballFanCast составило свою версию десятки худших приобретений лондонского "Арсенала" при нынешнем главном тренере команды Микеле Артете.

В перечне нашлось место украинскому защитнику "канониров" Александру Зинченко, который в этом сезоне потерял место в составе команды. 28-летний футболист в антирейтинге оказался на 9-й позиции. Возглавляет список Виллиан, известный в Украине по выступлениям за донецкий "Шахтер".

Топ-10 худших приобретений "Арсенала" за период Артеты

  • Виллиан (2020, свободный агент)
  • Рунар Алекс Рунарссон (2020, "Дижон")
  • Мэтт Тернер (2022, "Нью Инглед Революшн")
  • Нуну Тавареш (2021, "Бенфика")
  • Маркиньос (2022, "Сан Паулу")
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  • Габриэль Жезус (2022, "Манчестер Сити")
  • Альберт-Мбойо Самби Локонга (2021, "Андерлехт")
  • Фабиу Виейра (2022, Порту)
  • Александр Зинченко (2022, "Манчестер Сити")
  • Рахим Стерлинг (2024, "Челси", аренда).

В нынешнем сезоне украинец провел 12 матчей.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
FootballFanCast
Опубликовал: Александр Симченко
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