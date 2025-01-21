Зинченко попал в рейтинг худших новичков Арсенала в период работы Артеты

Издание FootballFanCast составило свою версию десятки худших приобретений лондонского "Арсенала" при нынешнем главном тренере команды Микеле Артете.

В перечне нашлось место украинскому защитнику "канониров" Александру Зинченко, который в этом сезоне потерял место в составе команды. 28-летний футболист в антирейтинге оказался на 9-й позиции. Возглавляет список Виллиан, известный в Украине по выступлениям за донецкий "Шахтер".

Топ-10 худших приобретений "Арсенала" за период Артеты

Виллиан (2020, свободный агент)

(2020, свободный агент) Рунар Алекс Рунарссон (2020, "Дижон")

(2020, "Дижон") Мэтт Тернер (2022, "Нью Инглед Революшн")

(2022, "Нью Инглед Революшн") Нуну Тавареш (2021, "Бенфика")

(2021, "Бенфика") Маркиньос (2022, "Сан Паулу")

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Габриэль Жезус (2022, "Манчестер Сити")

(2022, "Манчестер Сити") Альберт-Мбойо Самби Локонга (2021, "Андерлехт")

(2021, "Андерлехт") Фабиу Виейра (2022, Порту)

(2022, Порту) Александр Зинченко (2022, "Манчестер Сити")

(2022, "Манчестер Сити") Рахим Стерлинг (2024, "Челси", аренда).

В нынешнем сезоне украинец провел 12 матчей.