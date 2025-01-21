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Раньери: Не совсем доволен тем, как мы играем на Довбика. Можем лучше создавать для него голевые возможности

Наши за границей
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Наставник волков – о взаимодействии игроков с форвардом

Раньери: Не совсем доволен тем, как мы играем на Довбика. Можем лучше создавать для него голевые возможности

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Главный тренер итальянской "Ромы" Клаудио Раньери рассказал о роли в команде украинского нападающего Артема Довбика.

“Мы научились использовать Довбика – и как ориентир для развития атак, и как решение через него в глубине. Он всегда готов пойти на эти мячи. Однако нам нужно быть точнее в этих ситуациях, потому что разница между тем, когда Довбик в игре и его отсутствием в наших комбинациях ощутима, особенно впереди”.

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“Все могут играть на Довбика, он ориентир в атаке: он идет в глубину, борется за каждый мяч, давая возможность команде продолжать комбинировать. Но я не совсем доволен тем, как мы играем на Довбика, мы можем лучше создавать для него голевые возможности. Над этим, безусловно, нужно работать”, — убежден Раньери.

В четверг "джаллоросси" будут играть в ЛЕ в гостях против АЗ.

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Клаудио Раньери Артем Довбик
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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Александр Симченко
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