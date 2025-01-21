"Он прошел испытания". Мичел ответил на вопрос о состоянии Цыганкова

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался об украинском вингере своей команды Викторе Цыганкове.

"Виктор в порядке. Нам нужна его лучшая версия. Думаю, в плане физики он в порядке и смотрится полностью здоровым. Он прошел испытания", - цитирует специалиста Estadio Deportivo.

На прошлой неделе Цыганков оформил ассист в матче Ла Лиги против "Севильи" (1:2).

Завтра, 22 января, "Жирона" сыграет на выезде с "Миланом" в рамках Лиги чемпионов. Начало - в 22:00 по киевскому времени.