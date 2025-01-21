"Он прошел испытания". Мичел ответил на вопрос о состоянии Цыганкова
"Виктор в порядке" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался об украинском вингере своей команды Викторе Цыганкове.
"Виктор в порядке. Нам нужна его лучшая версия. Думаю, в плане физики он в порядке и смотрится полностью здоровым. Он прошел испытания", - цитирует специалиста Estadio Deportivo.
На прошлой неделе
Завтра, 22 января, "Жирона" сыграет на выезде с "Миланом" в рамках Лиги чемпионов. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Estadio Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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