  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Он прошел испытания". Мичел ответил на вопрос о состоянии Цыганкова
В тренде

"Он прошел испытания". Мичел ответил на вопрос о состоянии Цыганкова

Наши за границей

"Виктор в порядке" (с)

"Он прошел испытания". Мичел ответил на вопрос о состоянии Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался об украинском вингере своей команды Викторе Цыганкове.

"Виктор в порядке. Нам нужна его лучшая версия. Думаю, в плане физики он в порядке и смотрится полностью здоровым. Он прошел испытания", - цитирует специалиста Estadio Deportivo.

На прошлой неделе Цыганков оформил ассист в матче Ла Лиги против "Севильи" (1:2).

Завтра, 22 января, "Жирона" сыграет на выезде с "Миланом" в рамках Лиги чемпионов. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Раньери: Не совсем доволен тем, как мы играем на Довбика. Можем лучше создавать для него голевые возможности
yellow-arrow
Зинченко попал в рейтинг худших новичков Арсенала в период работы Артеты
yellow-arrow
Скандальный украинец, который хвалил Лукашенко, сменит клуб в Казахстане
Мичел Санчес Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Estadio Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости