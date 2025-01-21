Украинец попал в символическую сборную тура в чемпионате Турции

Украинский защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов попал в символическую сборную 20-го тура турецкой Суперлиги по версии SofaScore.

22-летний украинец не только надежно сыграл в защите, но и помог своей команде разгромить "Сивасспор" (4:0). Арсений забил дебютный гол в этом поединке. За свои действия он получил оценку 8.5 балла.

Напомним, что "Трабзонспор" купил Батагова в августе прошлого года у "Зари" за 1,8 миллиона евро, но дебютировал украинец только в конце ноября. Всего на счету Арсения 7 матчей за турецкую команду.