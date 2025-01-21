Украинец попал в символическую сборную тура в чемпионате Турции
Арсений Батагов получил признание за матч против "Сивасспора"
Фото: facebook.com/Trabzonspor
Украинский защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов попал в символическую сборную 20-го тура турецкой Суперлиги по версии SofaScore.
22-летний украинец не только надежно сыграл в защите, но и помог своей команде разгромить "Сивасспор" (4:0). Арсений забил дебютный гол в этом поединке. За свои действия он получил оценку 8.5 балла.
Напомним, что "Трабзонспор" купил Батагова в августе прошлого года у "Зари" за 1,8 миллиона евро, но дебютировал украинец только в конце ноября. Всего на счету Арсения 7 матчей за турецкую команду.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:SofaScore
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Хавбек Ингульца: Поворознюк говорил, чтобы мы шли к Кобину и просились на коленях
- "Платят минималку". Игрок Ингульца, которого перевели в дубль, назвал зарплату в клубе
- Сикан в Трабзонспоре, дебютный гол Батагова, трансфер Полесья. Главные новости за 20 января
- Мареску спросили о пробе B Мудрика. Ответ тренера Челси
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000