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Украинец попал в символическую сборную тура в чемпионате Турции

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Арсений Батагов получил признание за матч против "Сивасспора"

Украинец попал в символическую сборную тура в чемпионате Турции

Фото: facebook.com/Trabzonspor

Новина українською

Украинский защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов попал в символическую сборную 20-го тура турецкой Суперлиги по версии SofaScore.

22-летний украинец не только надежно сыграл в защите, но и помог своей команде разгромить "Сивасспор" (4:0). Арсений забил дебютный гол в этом поединке. За свои действия он получил оценку 8.5 балла.

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Напомним, что "Трабзонспор" купил Батагова в августе прошлого года у "Зари" за 1,8 миллиона евро, но дебютировал украинец только в конце ноября. Всего на счету Арсения 7 матчей за турецкую команду.

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Трабзонспор (Трабзон) Арсений Батагов
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Источник:
SofaScore
Опубликовал: Алина Ерофеева
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