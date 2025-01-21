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Украинский центрбек попал в одиннадцатку лучших игроков тура в чемпионате Турции

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Символическая сборная по версии WhoScored

Украинский центрбек попал в одиннадцатку лучших игроков тура в чемпионате Турции

instagram.com/trabzonspor

Новина українською

Украинский центральный защитник турецкого "Трабзонспора" Арсений Батагов попал в символическую сборную 20-го тура Суперлиги по версии статистического портала WhoScored.

Напомним, что 22-летний игрок молодежной сборной Украины, который сейчас играет за "Трабзонспор", помог своей команде одержать победу над "Сивасспором" (4:0), отметившись надежной игрой в защите и забитым мячом. Оценка от сайта WhoScored за эту игру — 8.41, самый высокий показатель среди всех защитников чемпионата прошлого тура.

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В этом сезоне Арсений Батагов провел 7 игр в составе "Трабзонспора" во всех турнирах. В августе прошлого года луганская "Заря" согласилась продать украинца за 1,8 миллиона евро в турецкий клуб.

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Трабзонспор (Трабзон) Арсений Батагов
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Андрей Журба
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