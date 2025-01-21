Украинский центрбек попал в одиннадцатку лучших игроков тура в чемпионате Турции
Символическая сборная по версии WhoScored
instagram.com/trabzonspor
Украинский центральный защитник турецкого "Трабзонспора" Арсений Батагов попал в символическую сборную 20-го тура Суперлиги по версии статистического портала WhoScored.
Напомним, что 22-летний игрок молодежной сборной Украины, который сейчас играет за "Трабзонспор", помог своей команде одержать победу над "Сивасспором" (4:0), отметившись надежной игрой в защите и забитым мячом. Оценка от сайта WhoScored за эту игру — 8.41, самый высокий показатель среди всех защитников чемпионата прошлого тура.
???????? Süper Lig Team of the Week pic.twitter.com/WoQkVQmqkS— WhoScored.com (@WhoScored) January 21, 2025
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В этом сезоне Арсений Батагов провел 7 игр в составе "Трабзонспора" во всех турнирах. В августе прошлого года луганская "Заря" согласилась продать украинца за 1,8 миллиона евро в турецкий клуб.
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