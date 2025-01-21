Настоящее испытание для Бенфики. Сыграет ли Трубин против Барселоны?

Сегодня, 21 января, состоятся несколько матчей 7-го тура группового раунда Лиги чемпионов , один из которых будет более интересен украинским болельщикам.

Так, в 22:00 "Бенфика" примет "Барселону" и уже известны стартовые составы команд.

С первых минут уже традиционно в составе "орлов" выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Бенфика" - "Барселона".

Также отметим, что украинский хавбек "Слована" Даниил Игнатенко не попал в заявку на матч против "Штутгарта", который также состоится сегодня в 22:00.