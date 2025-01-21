Настоящее испытание для Бенфики. Сыграет ли Трубин против Барселоны?
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 21 января, состоятся несколько матчей 7-го тура группового раунда
Так, в 22:00 "Бенфика" примет "Барселону" и уже известны стартовые составы команд.
С первых минут уже традиционно в составе "орлов" выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.
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Также отметим, что украинский хавбек "Слована" Даниил Игнатенко не попал в заявку на матч против "Штутгарта", который также состоится сегодня в 22:00.
1️⃣1️⃣ ????????????????????????????!#SLBFCB • #UCL pic.twitter.com/d7hDu8BIk7— SL Benfica (@SLBenfica) January 21, 2025
???? BARÇA XI ????#BenficaBarça | @ChampionsLeague pic.twitter.com/rPv3Ced3oy— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2025
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