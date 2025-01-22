Вирт: Есть информация, что за Трубиным наблюдают команды, которые по уровню выше Бенфики

Наставник "Нивы" (Тернополь) Юрив Вирт прокомментировал кубковые успехи Анатолия Трубина и Андрея Лунина.

“В футболе трофеи важны, и ты играешь ради этих титулов. Анатолия нужно поздравить с этим достижением. Действительно, Кубок лиги важен для команды и для него. Победа была одержана при хорошей игре, а Анатолий парировал решающий пенальти! Трубину нужно только пожелать, чтобы он больше работал и выиграл не только Кубок лиги, но и Кубок Португалии и чемпионство.

Я смотрел этот матч и это была тяжелая серия пенальти. Отлично пробивали футболисты "Спортинга". В важный момент Трубин спас команду. И я могу сказать, что неплохо Анатолий действует в рамках в серии пенальти. В нужный момент он выручил команду, которая в итоге одержала победу”.