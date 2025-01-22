Вирт: Есть информация, что за Трубиным наблюдают команды, которые по уровню выше Бенфики
Тренер поделился мнением о выступлениях украинских киперов орлов и сливочных
Фото: Александр Приходько
Наставник "Нивы" (Тернополь) Юрив Вирт прокомментировал кубковые успехи Анатолия Трубина и Андрея Лунина.
“В футболе трофеи важны, и ты играешь ради этих титулов. Анатолия нужно поздравить с этим достижением. Действительно, Кубок лиги важен для команды и для него. Победа была одержана при хорошей игре, а Анатолий парировал решающий пенальти! Трубину нужно только пожелать, чтобы он больше работал и выиграл не только Кубок лиги, но и Кубок Португалии и чемпионство.
Я смотрел этот матч и это была тяжелая серия пенальти. Отлично пробивали футболисты "Спортинга". В важный момент Трубин спас команду. И я могу сказать, что неплохо Анатолий действует в рамках в серии пенальти. В нужный момент он выручил команду, которая в итоге одержала победу”.
"Есть информация, что за Анатолием наблюдают гранды и команды, которые по уровню выше, чем "Бенфика". Благодаря матчам, которые будут у лиссабонской команды в январе, и попадают в гранды, в такие команды, как "Барселона", "Интер", "Милан" и так далее. Ты проявляешь себя и получаешь шанс перейти в еще лучшую команду в Европе.
Лунин пропустил два мяча в Кубке Испании. Но было мало шансов спасти в этих эпизодах. В целом он отыграл надежно. "Реал" в том поединке рано поверил в успех и остановился. Мадридцы просто привезли себе эти два гола. Но я рад, что Анчелотти доверяет Лунину, ставит его в основу в кубковых матчах. Итальянский специалист поддерживает Андрея. Это важно – иметь игровую практику”, – отметил специалист.
Вчера "Бенфика" проиграла дома в 7-м туре ЛЧ "Барселоне" (4:5).
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