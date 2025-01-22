"Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
Без упрёков
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже высказался о
"Такие вещи случаются, как мы можем это просчитать? Наш первый гол, первый или второй, случился из ситуации, когда, если у нас не было возможности сыграть внутрь, коротко, подержать мяч.
Он [Трубин] принял решение... Это один из тех неудачных ходов, и я уверен, что он будет смотреть вперед, именно этого я требую от наших игроков", – сказал Лаже на послематчевой пресс-конференции.
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Источник:Benfica
Опубликовал: Александр Бураков
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