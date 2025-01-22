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"Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной

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"Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже высказался о грубой ошибке украинского голкипера "орлов" Анатолия Трубина в поединке против "Барселоны" в седьмом туре основного раунда Лиги чемпионов (4:5).

"Такие вещи случаются, как мы можем это просчитать? Наш первый гол, первый или второй, случился из ситуации, когда, если у нас не было возможности сыграть внутрь, коротко, подержать мяч.

Он [Трубин] принял решение... Это один из тех неудачных ходов, и я уверен, что он будет смотреть вперед, именно этого я требую от наших игроков", – сказал Лаже на послематчевой пресс-конференции.

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Источник:
Benfica
Опубликовал: Александр Бураков
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