  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Не худший в команде. A Bola оценила игру Трубина в матче с Барселоной
В тренде

Не худший в команде. A Bola оценила игру Трубина в матче с Барселоной

Наши за границей
Обновлено

Были и положительные моменты

Не худший в команде. A Bola оценила игру Трубина в матче с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на пять пропущенных голов, и один из них - после своей явной ошибки, Анатолий Трубин получил шесть баллов от известного издания A Bola, среднюю и не самую плохую оценку среди всех игроков команды.

"Сделав великолепный сейв, он не позволил забить Гави. Он пропустил два гола с пенальти (всегда пригав справа, а Левандовский бил в другой угол), и мог бы сделать больше в голе Эрика Гарсии и последнем голе Рафиньи. Также ему очень не повезло в моменте, когда он пробил в голову Рафиньи, и мяч оказался в сетке. Среди прочего, сделал сейвы после ударов Ямаля (2), Кунде (49) и Педри (64)", - пишет A Bola.

По теме
yellow-arrow
"Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
yellow-arrow
Вирт: Есть информация, что за Трубиным наблюдают команды, которые по уровню выше Бенфики
yellow-arrow
Известно, какую оценку получил Трубин от статистических порталов за матч ЛЧ против Барселоны
Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Барселона Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
A Bola
Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
22.01.2025 в 13:32
А що "він міг зробити більше"? Анатолій при ударі Гарсії зміг побачити напрямок удару лише після того як м'яч був у пару метрів від нього! Та останній гол Трубін робив все правильно - разом з нападником гостей повільно пересуваючись до центру воріт, але Рафінія примудрився пробити з-під захисника у ближній кут! Якщо порівнювати з його опонентом, то взагалі кращий голкіпер матчу Бо по привозам 0,5:3
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
22.01.2025 в 13:32
А що "він міг зробити більше"? Анатолій при ударі Гарсії зміг побачити напрямок удару лише після того як м'яч був у пару метрів від нього! Та останній гол Трубін робив все правильно - разом з нападником гостей повільно пересуваючись до центру воріт, але Рафінія примудрився пробити з-під захисника у ближній кут! Якщо порівнювати з його опонентом, то взагалі кращий голкіпер матчу Бо по привозам 0,5:3
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости