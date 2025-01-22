Не худший в команде. A Bola оценила игру Трубина в матче с Барселоной

Несмотря на пять пропущенных голов, и один из них - после своей явной ошибки, Анатолий Трубин получил шесть баллов от известного издания A Bola, среднюю и не самую плохую оценку среди всех игроков команды.

"Сделав великолепный сейв, он не позволил забить Гави. Он пропустил два гола с пенальти (всегда пригав справа, а Левандовский бил в другой угол), и мог бы сделать больше в голе Эрика Гарсии и последнем голе Рафиньи. Также ему очень не повезло в моменте, когда он пробил в голову Рафиньи, и мяч оказался в сетке. Среди прочего, сделал сейвы после ударов Ямаля (2), Кунде (49) и Педри (64)", - пишет A Bola.