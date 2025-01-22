Не худший в команде. A Bola оценила игру Трубина в матче с Барселоной
Были и положительные моменты
Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на пять пропущенных голов, и один из них - после своей явной ошибки, Анатолий Трубин получил шесть баллов от известного издания A Bola, среднюю и не самую плохую оценку среди всех игроков команды.
"Сделав великолепный сейв, он не позволил забить Гави. Он пропустил два гола с пенальти (всегда пригав справа, а Левандовский бил в другой угол), и мог бы сделать больше в голе Эрика Гарсии и последнем голе Рафиньи. Также ему очень не повезло в моменте, когда он пробил в голову Рафиньи, и мяч оказался в сетке. Среди прочего, сделал сейвы после ударов Ямаля (2), Кунде (49) и Педри (64)", - пишет A Bola.
Популярное сейчас
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Динамо не проиграло в Лиге Европы, камбек Барселоны, будущее Анчелотти, усиление для Руха. Главные новости за 21 января
- "Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы
- "Это меня немного раздражает": Довбик признался, что вызывает чувство ненависти в этом сезоне
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
Комментарии 1