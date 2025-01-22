Русин отказался от перехода в клуб из чемпионата Шотландии

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин пока остается в команде. Об этом пишет Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Согласно данным журналиста, в подписании украинца был заинтересован "Абердин". Шотландский клуб был близок к тому, чтобы арендовать форварда. Однако сам игрок отказался от перехода. Сейчас Русин рассматривает другие варианты.

Напомним, Русин перешел в "Сандерленд" из "Зари" в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила 2,5 млн евро. В текущем сезоне он провел 10 матчей и 169 минут на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что наставник ЛНЗ Роман Григорчук хочет пригласить в свою команду Русина.