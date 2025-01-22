Русин отказался от перехода в клуб из чемпионата Шотландии
Украинец рассматривает другие варианты
Фото: Сандерленд
Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин пока остается в команде. Об этом пишет Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.
Согласно данным журналиста, в подписании украинца был заинтересован "Абердин". Шотландский клуб был близок к тому, чтобы арендовать форварда. Однако сам игрок отказался от перехода. Сейчас Русин рассматривает другие варианты.
Напомним, Русин перешел в "Сандерленд" из "Зари" в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила 2,5 млн евро. В текущем сезоне он провел 10 матчей и 169 минут на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.
Ранее сообщалось, что наставник ЛНЗ Роман Григорчук хочет пригласить в свою команду Русина.
Популярное сейчас
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Элина Свитолина осталась без прорыва на Australian Open-2025 в контексте личного рекорда
- "Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы
- Забарный помог одолеть крепкого соперника. Известны оценки украинца за очередной матч Борнмута
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой