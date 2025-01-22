Яремчук отклонил предложение о переходе в клуб из Серии А

Форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук мог перейти в "Венецию", сообщает Europa Calcio.

Согласно данным источника, клубы согласовали аренду украинского футболиста с правом выкупа, но нападающий отказался от трансфера. Роман мотивировал свой выбор желанием дождаться более амбициозных предложений или от более великих клубов.

"Венеция" должна была заплатить 500 тысяч евро за аренду игрока с правом выкупа за 3-4 миллиона евро.

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Ожидалось, что Яремчук заменит финского форварда Йоэля Похьянпало, который собирается перейти в "Палермо". Роман считался идеальным игроком для усиления атаки команды.

В текущем сезоне украинец провел за "Олимпиакос" 15 матчей во всех турнирах, но лишь дважды оказывался в стартовом составе. На счету Романа два гола.