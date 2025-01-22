Михайличенко - о допинге Мудрика: Не очень понимаю, как это могли подсыпать или другие теории
Наверное, никто не понимает
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Легендарный экс-футболист "Динамо" Алексей Михайличенко отреагировал на допинг-скандал украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.
"Я честно не могу много сказать, я не понимаю зачем это. Будем надеяться, что это какая-то ошибка. За всю свою карьеру я ничего не принимал, даже разрешенные таблетки для восстановления я отказывался пить. Я не очень понимаю, как это могли подсыпать или другие теории, но думаю, что 4 года дисквалификации для него – это будет ужас.
Его козырь это скорость, это вещь, которая с годами не улучшается, поэтому будем верить, что все будет хорошо, морально 4 года без футбола – это очень трудно", - сказал Михайличенко.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов, однако не так давно был отстранен от футбола из-за проваленной допинг-пробы, о чем стало известно в середине декабря 2024 года.
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