  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Михайличенко - о допинге Мудрика: Не очень понимаю, как это могли подсыпать или другие теории
В тренде

Михайличенко - о допинге Мудрика: Не очень понимаю, как это могли подсыпать или другие теории

Наши за границей
Обновлено

Наверное, никто не понимает

Михайличенко - о допинге Мудрика: Не очень понимаю, как это могли подсыпать или другие теории

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный экс-футболист "Динамо" Алексей Михайличенко отреагировал на допинг-скандал украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

Читайте также"Это подстава...". Игрок сборной Украины - о допинговом скандале Мудрика

"Я честно не могу много сказать, я не понимаю зачем это. Будем надеяться, что это какая-то ошибка. За всю свою карьеру я ничего не принимал, даже разрешенные таблетки для восстановления я отказывался пить. Я не очень понимаю, как это могли подсыпать или другие теории, но думаю, что 4 года дисквалификации для него – это будет ужас.

Его козырь это скорость, это вещь, которая с годами не улучшается, поэтому будем верить, что все будет хорошо, морально 4 года без футбола – это очень трудно", - сказал Михайличенко.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов, однако не так давно был отстранен от футбола из-за проваленной допинг-пробы, о чем стало известно в середине декабря 2024 года.

По теме
yellow-arrow
На замену Сикану. Шахтер ведет переговоры по бразильскому форварду
yellow-arrow
Экс-лидер атаки Динамо пополнил состав аутсайдера чемпионата Греции
yellow-arrow
Яремчук отклонил предложение о переходе в клуб из Серии А
Алексей Михайличенко Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости