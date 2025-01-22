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На замену Сикану. Шахтер ведет переговоры по бразильскому форварду

Наши за границей
Обновлено

Новые подробности по трансферу украинского форварда в Турцию

На замену Сикану. Шахтер ведет переговоры по бразильскому форварду

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился новыми подробностями перехода форварда "Шахтера" Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор".

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Как сообщает источник, 23-летний футболист сегодня успешно прошел медосмотр в клубе Суперлиги и подписал контракт на 4,5 года.

Гарантированно "горняки" за своего форварда получат 6 миллионов, но сумма может возрасти до 10 млн с учетом всех бонусов и процента с перепродажи.

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Также Бурбас отмечает, что продажа Сикана открывает двери для покупки нового нападающего, им уже в это межсезонье может стать бразилец, переговоры по которому находятся в активной фазе.

Напомним, что в этом сезоне Даниил Сикан забил 4 гола и отдал один ассист в 18 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.

"Трабзонспор" после 19 туров идет 10-м в турнирной таблице чемпионата Турции, но имеет игру в запасе. За команду также выступает украинец Арсений Батагов.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 19:35
Короче чемпионат шахтер слил суркису
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Комментарии 1
Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 19:35
Короче чемпионат шахтер слил суркису
Ответить
0
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