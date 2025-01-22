На замену Сикану. Шахтер ведет переговоры по бразильскому форварду
Новые подробности по трансферу украинского форварда в Турцию
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский журналист Игорь Бурбас поделился новыми подробностями перехода форварда "Шахтера" Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор".
Как сообщает источник, 23-летний футболист сегодня успешно прошел медосмотр в клубе Суперлиги и подписал контракт на 4,5 года.
Гарантированно "горняки" за своего форварда получат 6 миллионов, но сумма может возрасти до 10 млн с учетом всех бонусов и процента с перепродажи.
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Также Бурбас отмечает, что продажа Сикана открывает двери для покупки нового нападающего, им уже в это межсезонье может стать бразилец, переговоры по которому находятся в активной фазе.
Напомним, что в этом сезоне Даниил Сикан забил 4 гола и отдал один ассист в 18 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.
"Трабзонспор" после 19 туров идет 10-м в турнирной таблице чемпионата Турции, но имеет игру в запасе. За команду также выступает украинец Арсений Батагов.
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