Есть и неожиданности. Лунин, Зинченко, Цыганков. Кто сегодня сыграет в Лиге чемпионов?

Сегодня, 22 января, в вечернем слоте 7-го тура Лиги чемпионов состоится несколько матчей, некоторые из которых будут более интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Реал" примет "Зальцбург". Здесь все без сенсаций – Куртуа выйдет в старте, а Андрей Лунин в запасе на поединок.

А вот в матче "Арсенал" - "Динамо" Загреб почти неожиданность. Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко выйдет на своем левом фланге обороны в стартовом составе.

"Милан" - "Жирона" - тоже интересный для нас поединок, в котором Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе!

Текстовый онлайн матча "Реал" - "Зальцбург".

Текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Динамо" Загреб.