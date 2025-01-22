Есть и неожиданности. Лунин, Зинченко, Цыганков. Кто сегодня сыграет в Лиге чемпионов?
Наши в ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 22 января, в вечернем слоте 7-го тура Лиги чемпионов состоится несколько матчей, некоторые из которых будут более интересны украинским болельщикам.
В одном из них "Реал" примет "Зальцбург". Здесь все без сенсаций – Куртуа выйдет в старте, а Андрей Лунин в запасе на поединок.
А вот в матче "Арсенал" - "Динамо" Загреб почти неожиданность. Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко выйдет на своем левом фланге обороны в стартовом составе.
"Милан" - "Жирона" - тоже интересный для нас поединок, в котором Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе!
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