  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Есть и неожиданности. Лунин, Зинченко, Цыганков. Кто сегодня сыграет в Лиге чемпионов?
В тренде

Есть и неожиданности. Лунин, Зинченко, Цыганков. Кто сегодня сыграет в Лиге чемпионов?

Наши за границей

Наши в ЛЧ

Есть и неожиданности. Лунин, Зинченко, Цыганков. Кто сегодня сыграет в Лиге чемпионов?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 января, в вечернем слоте 7-го тура Лиги чемпионов состоится несколько матчей, некоторые из которых будут более интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Реал" примет "Зальцбург". Здесь все без сенсаций – Куртуа выйдет в старте, а Андрей Лунин в запасе на поединок.

А вот в матче "Арсенал" - "Динамо" Загреб почти неожиданность. Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко выйдет на своем левом фланге обороны в стартовом составе.

"Милан" - "Жирона" - тоже интересный для нас поединок, в котором Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе!

Текстовый онлайн матча "Реал" - "Зальцбург".

Текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Динамо" Загреб.

Текстовый онлайн матча "Милан" - "Жирона".

По теме
yellow-arrow
Порту - Олимпиакос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Цыганков на Сан-Сиро. Милан - Жирона. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Марино Пушич поблагодарил Сикана: Мне немного грустно
Арсенал (Лондон) Динамо (Загреб) Реал (Мадрид) Зальцбург Александр Зинченко Милан Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости