"Хотел бы поблагодарить за выбор такой великой команды", - Трабзонспор пафосно представил Сикана
nstagram.com/trabzonspor
"Шахтер" официально объявил о продаже форварда "горняков" и сборной Украины Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор".
Сумма продажи, по данным СМИ, составили 6 млн евро.
Вице-президент "Трабзонспора" Зеят Кафкас пафосно прокомментировал подписание:
"Я хотел бы поблагодарить Сикана за выбор такой великой команды, как "Трабзонспор". Мы надеемся, что успешный период, который он оставил позади, продолжится таким же образом в "Трабзонспоре", и что он продолжит счастливую карьеру здесь.
Наш главный приоритет – чтобы каждый игрок был счастлив в "Трабзонспоре". По случаю этой церемонии подписания я хотел бы поделиться еще одним желанием.
"Я искренне надеюсь, что война в Украине прекратится и скоро будет мир", – сказал Кафкас.
Также клуб не менее пафосно в видео представил украинца:
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