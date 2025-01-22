  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Хотел бы поблагодарить за выбор такой великой команды", - Трабзонспор пафосно представил Сикана
В тренде

"Хотел бы поблагодарить за выбор такой великой команды", - Трабзонспор пафосно представил Сикана

Наши за границей
"Хотел бы поблагодарить за выбор такой великой команды", - Трабзонспор пафосно представил Сикана

nstagram.com/trabzonspor

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" официально объявил о продаже форварда "горняков" и сборной Украины Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор".

Сумма продажи, по данным СМИ, составили 6 млн евро.

Вице-президент "Трабзонспора" Зеят Кафкас пафосно прокомментировал подписание:

Читайте также"Это жизнь", - Срна прокомментировал продажу Сикана и анонсировал новые трансферы

"Я хотел бы поблагодарить Сикана за выбор такой великой команды, как "Трабзонспор". Мы надеемся, что успешный период, который он оставил позади, продолжится таким же образом в "Трабзонспоре", и что он продолжит счастливую карьеру здесь.

Наш главный приоритет – чтобы каждый игрок был счастлив в "Трабзонспоре". По случаю этой церемонии подписания я хотел бы поделиться еще одним желанием.

"Я искренне надеюсь, что война в Украине прекратится и скоро будет мир", – сказал Кафкас.

Также клуб не менее пафосно в видео представил украинца:

По теме
yellow-arrow
Сикан в Турции. Известна зарплата игрока
yellow-arrow
Возвращение Зинченко. Арсенал - Динамо Загреб. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Порту - Олимпиакос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости