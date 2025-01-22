"Хотел бы поблагодарить за выбор такой великой команды", - Трабзонспор пафосно представил Сикана

"Шахтер" официально объявил о продаже форварда "горняков" и сборной Украины Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор".

Сумма продажи, по данным СМИ, составили 6 млн евро.

Вице-президент "Трабзонспора" Зеят Кафкас пафосно прокомментировал подписание:

"Я хотел бы поблагодарить Сикана за выбор такой великой команды, как "Трабзонспор". Мы надеемся, что успешный период, который он оставил позади, продолжится таким же образом в "Трабзонспоре", и что он продолжит счастливую карьеру здесь.

Наш главный приоритет – чтобы каждый игрок был счастлив в "Трабзонспоре". По случаю этой церемонии подписания я хотел бы поделиться еще одним желанием.

"Я искренне надеюсь, что война в Украине прекратится и скоро будет мир", – сказал Кафкас.

Также клуб не менее пафосно в видео представил украинца: