Сикан в Турции. Известна зарплата игрока
Форвард уехал в Турцию
nstagram.com/trabzonspor
"Трабзонспор" официально завершил трансфер 23-летнего форварда "Шахтера" Даниила Сикана.
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По данным СМИ, горняки получили за игрока 6 млн евро.
При этом, турецкое издание Tribun Dergi со ссылкой на свои источники в клубе дают подробности контракта.
Сам Сикан получил соглашение на 4,5 года с годовым окладом в 1 миллион евро. За оставшуюся часть текущего сезона украинец получит 500 тысяч евро.
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Кроме того, 5% от суммы сделки будут выплачены агентам футболиста и ему самому.
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