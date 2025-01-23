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Миколенко рассказал, что вызывает самый большой стресс в Англии все 3 года после его трансфера

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Экс-футболисту Динамо все еще не удается привыкнуть к статусу мерсисайдцев

Миколенко рассказал, что вызывает самый большой стресс в Англии все 3 года после его трансфера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал, что ему до сих пор трудно привыкнуть к тому, что его команда должна постоянно бороться за сохранение прописки в дивизионе.

“Это очень тяжело, тяжело морально, когда ты играешь три года и каждый год тебе приходится бороться за право остаться. Для меня это нелегко. Я каждый раз выхожу на поле и стараюсь прогрессировать, чтобы помочь нам не оказаться в ситуации, когда команда борется за выживание”.

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“Конечно, дома я стараюсь не думать об этом, но моя жена рассказывала, что год или два назад, когда мы оказывались в зоне вылета после некоторых матчей, я просыпался каждое утро в одном и том же месте. Она говорила мне: "Не волнуйся, все хорошо".

Я особенно переживал на этот счет в конце первого сезона. Я иногда не мог спать из-за этого давления, но это нормально. Я понимаю наших болельщиков, когда они поддерживают нас в каждом матче, а мы не добиваемся результата. Это так раздражает, если мы проигрываем или играем вничью”, – сказал Виталий BBC.

Украинец сыграл в текущем сезоне АПЛ 19 матчей.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Александр Симченко
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