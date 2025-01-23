Дортмунд уже этой зимой готов купить Зинченко
Информация появилась после удачного матча украинца в ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" продолжает интересоваться украинским защитником "
Более того, как сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, немецкий клуб готов купить украинца уже в зимнее трансферное окно.
Интересно, что эта информация появилась после того, как Зинченко отыграл неплохой матч в Лиге чемпионов против загребского "Динамо" (3:0).
В этом сезоне 28-летний Александр Зинченко провел 13 игр в составе "Арсенала" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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