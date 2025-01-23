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Дортмунд уже этой зимой готов купить Зинченко

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Информация появилась после удачного матча украинца в ЛЧ

Дортмунд уже этой зимой готов купить Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" продолжает интересоваться украинским защитником "Арсенала" Александром Зинченко.

Более того, как сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, немецкий клуб готов купить украинца уже в зимнее трансферное окно.

Интересно, что эта информация появилась после того, как Зинченко отыграл неплохой матч в Лиге чемпионов против загребского "Динамо" (3:0).

В этом сезоне 28-летний Александр Зинченко провел 13 игр в составе "Арсенала" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Боруссия (Дортмунд) Александр Зинченко Арсенал (Киев)
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Опубликовал: Михаил Черныш
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