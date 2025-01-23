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Матчи с топ-вывесками в Лиге Европы. Известно, сыграют ли Довбик и Яремчук

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Рома сыграет против АЗ, а Олимпиакос - против Порту

Матчи с топ-вывесками в Лиге Европы. Известно, сыграют ли Довбик и Яремчук

Фото Павла Кубанова - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 января, состоятся несколько матчей 7-го тура группового раунда Лиги Европы, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них нидерландский АЗ примет римскую "Рому". И в стартовом составе римлян выйдет украинский форвард Артем Довбик.

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Еще один интересный матч – "Порту" примет "Олимпиакос". А вот здесь украинский форвард Роман Яремчук остался в запасе греческой команды и имеет шанс выйти на замену.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча АЗ - "Рома".

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