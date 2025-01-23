Матчи с топ-вывесками в Лиге Европы. Известно, сыграют ли Довбик и Яремчук

Сегодня, 23 января, состоятся несколько матчей 7-го тура группового раунда Лиги Европы , два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них нидерландский АЗ примет римскую "Рому". И в стартовом составе римлян выйдет украинский форвард Артем Довбик.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Еще один интересный матч – "Порту" примет "Олимпиакос". А вот здесь украинский форвард Роман Яремчук остался в запасе греческой команды и имеет шанс выйти на замену.