Матчи с топ-вывесками в Лиге Европы. Известно, сыграют ли Довбик и Яремчук
Рома сыграет против АЗ, а Олимпиакос - против Порту
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 23 января, состоятся несколько матчей 7-го тура группового раунда
В одном из них нидерландский АЗ примет римскую "Рому". И в стартовом составе римлян выйдет украинский форвард Артем Довбик.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Еще один интересный матч – "Порту" примет "Олимпиакос". А вот здесь украинский форвард Роман Яремчук остался в запасе греческой команды и имеет шанс выйти на замену.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Динамо – Ллапи 2:2. Киевляне умудрились потерять преимущество в два мяча
- Динамо - Лапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- "Не считаю, что делаю шаг назад". Экс-игрок Александрии рассказал, почему принял предложение клуба из Первой лиги
- Известны оценки Цыганкова и Зинченко в матчах Лиги чемпионов
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000