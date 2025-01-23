Повезло, что только желтая. Довбик локтем до крови разбил лицо сопернику. ВИДЕО

В матче 7-го тура Лиги Европы "Рома" на выезде играет с АЗ.

В стартовом составе римлян вышел украинский форвард Артем Довбик, но пока что отличился только желтой карточкой.

На 19-й минуте украинец отмахнулся локтем от соперника, вследствие чего разбил тому до крови лицо. Повезло, что судья ограничился только горчичником, так как в целом сегодня Артем выглядит очень заведенным.

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