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Повезло, что только желтая. Довбик локтем до крови разбил лицо сопернику. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Артем сегодня очень заведенный

Повезло, что только желтая. Довбик локтем до крови разбил лицо сопернику. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 7-го тура Лиги Европы "Рома" на выезде играет с АЗ.

В стартовом составе римлян вышел украинский форвард Артем Довбик, но пока что отличился только желтой карточкой.

На 19-й минуте украинец отмахнулся локтем от соперника, вследствие чего разбил тому до крови лицо. Повезло, что судья ограничился только горчичником, так как в целом сегодня Артем выглядит очень заведенным.

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Счет в матче к 45-й минуте 0:0, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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vlotko (Броди)
23.01.2025 в 21:29
Так там борцівський захват проти Довбика.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
23.01.2025 в 21:29
Так там борцівський захват проти Довбика.
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