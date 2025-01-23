Повезло, что только желтая. Довбик локтем до крови разбил лицо сопернику. ВИДЕО
Артем сегодня очень заведенный
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 7-го тура Лиги Европы "Рома" на выезде играет с АЗ.
В стартовом составе римлян вышел украинский форвард Артем Довбик, но пока что отличился только желтой карточкой.
На 19-й минуте украинец отмахнулся локтем от соперника, вследствие чего разбил тому до крови лицо. Повезло, что судья ограничился только горчичником, так как в целом сегодня Артем выглядит очень заведенным.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Счет в матче к 45-й минуте 0:0, а UA-Футбол ведет
January 23, 2025
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
23.01.2025 в 21:29
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Динамо – Ллапи 2:2. Киевляне умудрились потерять преимущество в два мяча
- Дочь экс-хавбека сборной Украины подписала контракта с Металлистом 1925
- "Не считаю, что делаю шаг назад". Экс-игрок Александрии рассказал, почему принял предложение клуба из Первой лиги
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 1