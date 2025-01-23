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Не лучший матч. Довбик отыграл только первый тайм в поединке с АЗ

Наши за границей

При этом украинец получил желтую

Не лучший матч. Довбик отыграл только первый тайм в поединке с АЗ

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 7-го тура Лиги Европы "Рома" на выезде играет с АЗ.

В стартовом составе римлян вышел украинский форвард Артем Довбик, но отыграл только первый тайм. В перерыве вместо украинца вышел Суле.

Отметим, что Артем выглядел очень заведенным и на 19-й минуте отмахнулся локтем от соперника, вследствие чего разбил тому до крови лицо. Повезло, что судья ограничился только горчичником.

Отметим, что счет в матче к 50-й минуте 0:0, UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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