Не лучший матч. Довбик отыграл только первый тайм в поединке с АЗ
При этом украинец получил желтую
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 7-го тура Лиги Европы "Рома" на выезде играет с АЗ.
В стартовом составе римлян вышел украинский форвард Артем Довбик, но отыграл только первый тайм. В перерыве вместо украинца вышел Суле.
Отметим, что Артем выглядел очень заведенным и на 19-й минуте отмахнулся локтем от соперника,
Отметим, что счет в матче к 50-й минуте 0:0, UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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