Не лучший матч. Довбик отыграл только первый тайм в поединке с АЗ

В матче 7-го тура Лиги Европы "Рома" на выезде играет с АЗ.

В стартовом составе римлян вышел украинский форвард Артем Довбик, но отыграл только первый тайм. В перерыве вместо украинца вышел Суле.

Отметим, что Артем выглядел очень заведенным и на 19-й минуте отмахнулся локтем от соперника, вследствие чего разбил тому до крови лицо . Повезло, что судья ограничился только горчичником.

Отметим, что счет в матче к 50-й минуте 0:0, UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.