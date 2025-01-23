Русин покинет Сандерленд, но в Украину не вернется

Украинский форвард Назарий Русин покидает "Сандерленд".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, футболист близок к продолжению карьеры в чемпионате Хорватии. Новым клубом нападающего может стать "Хайдук", который тренирует Дженнаро Гаттузо.

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Команда из города Сплит ведет переговоры с "Сандерлендом" об аренде украинца.

Также источник подтверждает, что Русиным серьезно интересовался ЛНЗ, но нападающий не захотел возвращаться в Украину.

Напомним, Русин перешел в "Сандерленд" из "Зари" в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила 2,5 млн евро. В текущем сезоне он провел 10 матчей и 169 минут на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.