Русин покинет Сандерленд, но в Украину не вернется
На игрока есть претендент из Хорватии
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский форвард Назарий Русин покидает "Сандерленд".
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, футболист близок к продолжению карьеры в чемпионате Хорватии. Новым клубом нападающего может стать "Хайдук", который тренирует Дженнаро Гаттузо.
Команда из города Сплит ведет переговоры с "Сандерлендом" об аренде украинца.
Также источник подтверждает, что Русиным серьезно интересовался ЛНЗ, но нападающий не захотел возвращаться в Украину.
Напомним, Русин перешел в "Сандерленд" из "Зари" в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила 2,5 млн евро. В текущем сезоне он провел 10 матчей и 169 минут на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Динамо – Ллапи 2:2. Киевляне умудрились потерять преимущество в два мяча
- Дочь экс-хавбека сборной Украины подписала контракта с Металлистом 1925
- Английский клуб сделал предложение по Калюжному: известен ответ хавбека Александрии
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой