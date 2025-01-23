Сикан в Трабзонспоре будет зарабатывать в три раза больше, чем в Шахтере

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал свою информацию о переходе форварда "Шахтера" Даниила Сикана.

По данным источника, "горняки" получили за игрока 5 млн евро и возможные бонусы и процент от последующей продажи в дальнейшем.

Также журналист отметил, что в "Трабзонспоре" украинцу дали в три раза большую зарплату, чем в "Шахтере", а это примерно более 1 млн евро в год.

Напомним, что по информации СМИ, 23-летний украинец подписал с "Трабзонспором" контракт на 4,5 года.