Сикан в Трабзонспоре будет зарабатывать в три раза больше, чем в Шахтере
А это более миллиона евро в год
instagram.com/trabzonspor
Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал свою информацию о
По данным источника, "горняки" получили за игрока 5 млн евро и возможные бонусы и процент от последующей продажи в дальнейшем.
Также журналист отметил, что в "Трабзонспоре" украинцу дали в три раза большую зарплату, чем в "Шахтере", а это примерно более 1 млн евро в год.
Напомним, что по информации СМИ, 23-летний украинец подписал с "Трабзонспором" контракт на 4,5 года.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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