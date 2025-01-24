Наставник Ромы объяснил замену Довбика в перерыве матча Лиги Европы
На 19-й минуте украинец заработал горчичник
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал замену украинского нападающего Артема Довбика в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы против нидерландского АЗ (0:1).
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"Я снял его, потому что на него обратил внимание рефери. Четвертый арбитр сказал мне, чтобы я предупредил Довбика, но он продолжал фолить. Я решил его снять, и выпустить Суле, который дал нам больше вертикальности в атаке", - приводит слова Раньери vocegiallorossa it.
Напомним, Довбик уже на 19-й минуте встречи получил желтую карточку за то, что разбил нос защитнику соперника Ваутеру Гусу. Украинец был заменен в перерыве.
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