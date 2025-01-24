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Наставник Ромы объяснил замену Довбика в перерыве матча Лиги Европы

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На 19-й минуте украинец заработал горчичник

Наставник Ромы объяснил замену Довбика в перерыве матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал замену украинского нападающего Артема Довбика в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы против нидерландского АЗ (0:1).

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"Я снял его, потому что на него обратил внимание рефери. Четвертый арбитр сказал мне, чтобы я предупредил Довбика, но он продолжал фолить. Я решил его снять, и выпустить Суле, который дал нам больше вертикальности в атаке", - приводит слова Раньери vocegiallorossa it.

Напомним, Довбик уже на 19-й минуте встречи получил желтую карточку за то, что разбил нос защитнику соперника Ваутеру Гусу. Украинец был заменен в перерыве.

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Клаудио Раньери АЗ (Алкмаар) Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Vocegiallorossa.it
Опубликовал: Алина Ерофеева
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