Озвучены шансы заграничных клубов украинских игроков на попадание в топ-8 и топ-24 Лиги Европы
Греки в лучшем положении
Фото Павла Кубанова - УАФ
Аналитическое издание Football Meets Data просчитал шансы "Ромы" и "Олимпиакоса", за которые выступают украинские нападающие Артем Довбик и Роман Яремчук соответственно, на попадание в топ-8 и топ-24 турнирной таблицы.
По мнению аналитиков, "Рома" останется в топ-24 с вероятностью в 88%, в то время "Олимпиакос" точно останется в зоне плей-офф (100%), но далеко не факт, что завершит групповой этап в восьмерке сильнейших (41%).
В последнем туре основного этапа Лиги Европы "Рома" сыграет с "Айнтрахтом", "Олимпиакос" - против "Карабаха".
???????? UEL projections (after MD7)— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 23, 2025
New in Top 8:
???? Olympiacos ????????
Out of Top 8:
???? Ajax ????????
New in Top 24:
???? Elfsborg ????????
Out of Top 24:
???? Beşiktaş ????????
(*teams are ordered on average projected final position, not on probabilities to qualify) pic.twitter.com/3rZu13ikvR
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