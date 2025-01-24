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Озвучены шансы заграничных клубов украинских игроков на попадание в топ-8 и топ-24 Лиги Европы

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Озвучены шансы заграничных клубов украинских игроков на попадание в топ-8 и топ-24 Лиги Европы

Фото Павла Кубанова - УАФ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Аналитическое издание Football Meets Data просчитал шансы "Ромы" и "Олимпиакоса", за которые выступают украинские нападающие Артем Довбик и Роман Яремчук соответственно, на попадание в топ-8 и топ-24 турнирной таблицы.

По мнению аналитиков, "Рома" останется в топ-24 с вероятностью в 88%, в то время "Олимпиакос" точно останется в зоне плей-офф (100%), но далеко не факт, что завершит групповой этап в восьмерке сильнейших (41%).

В последнем туре основного этапа Лиги Европы "Рома" сыграет с "Айнтрахтом", "Олимпиакос" - против "Карабаха".

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