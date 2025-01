Озвучены шансы заграничных клубов украинских игроков на попадание в топ-8 и топ-24 Лиги Европы

Аналитическое издание Football Meets Data просчитал шансы "Ромы" и "Олимпиакоса", за которые выступают украинские нападающие Артем Довбик и Роман Яремчук соответственно, на попадание в топ-8 и топ-24 турнирной таблицы.

По мнению аналитиков, "Рома" останется в топ-24 с вероятностью в 88%, в то время "Олимпиакос" точно останется в зоне плей-офф (100%), но далеко не факт, что завершит групповой этап в восьмерке сильнейших (41%).

В последнем туре основного этапа Лиги Европы "Рома" сыграет с "Айнтрахтом", "Олимпиакос" - против "Карабаха".

???????? UEL projections (after MD7)



New in Top 8:

???? Olympiacos ????????



Out of Top 8:

???? Ajax ????????



New in Top 24:

???? Elfsborg ????????



Out of Top 24:

???? Beşiktaş ????????



(*teams are ordered on average projected final position, not on probabilities to qualify) pic.twitter.com/3rZu13ikvR