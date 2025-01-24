"Я не понял этот трансфер". Эксперт высказался о переходе Сикана в Трабзонспор
Мнение специалиста
nstagram.com/trabzonspor
Украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал переход Даниила Сикана из донецкого "Шахтера" в турецкий "Трабзонспор".
"Продажа Сикана стала для меня неожиданностью. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, я не понял этот трансфер, потому что у "Шахтера" сейчас есть определенные проблемы на внутренней арене - третье место в турнирной таблице УПЛ, туманные перспективы на защиту чемпионства, и при этом они продают основного нападающего. Странно.
Во-вторых, еще более странно выглядит продажа Сикана, учитывая проблемы "горняков" с качественными форвардами в составе вообще. Они же еще и Кевина Келси на днях официально продали в американский "Портленд".
И в-третьих, пожалуй, самая главная странность, как по мне, что продали именно украинца", - считает Федорчук.
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