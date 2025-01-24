Из Англии в Хорватию. Русин - в шаге от смены клубной прописки
На него претендовали клуб из Шотландии и представитель УПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Сандерленда" Назарий Русин близок к переходу в "Хайдук".
Как сообщает ТаТоТаке, сегодня украинский нападающий прилетает в Загреб для медосмотра и подписания необходимых документов. Русин перейдет в хорватский клуб на правах аренды до конца сезона. Соглашение также будет включать опцию выкупа.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Учитывая ограничения английских клубов для слотов международной аренды, Русин должен был дать ответ руководству "Сандерленда" еще на прошлой неделе. Сначала 26-летний футболист отказал "Абердину", затем - черкасскому ЛНЗ.
Напомним, Русин перешел в "Сандерленд" из "Зари" в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила 2,5 млн евро. В текущем сезоне он провел 10 матчей и 169 минут на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.
"Хайдук" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Хорватии.
Популярное сейчас
- Черноморец покинул ключевой полузащитник
- Поражение Довбика, победа Яремчука, ничья Динамо и несколько зимних трансферов. Главные новости за 23 января
- Таблица коэффициентов УЕФА. Неожиданный позитив, но запоздалый
- Известно, какую оценку получил Трубин от статистических порталов за матч ЛЧ против Барселоны
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?