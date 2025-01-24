  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Из Англии в Хорватию. Русин - в шаге от смены клубной прописки
В тренде

Из Англии в Хорватию. Русин - в шаге от смены клубной прописки

Наши за границей
Обновлено

На него претендовали клуб из Шотландии и представитель УПЛ

Из Англии в Хорватию. Русин - в шаге от смены клубной прописки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Сандерленда" Назарий Русин близок к переходу в "Хайдук".

Как сообщает ТаТоТаке, сегодня украинский нападающий прилетает в Загреб для медосмотра и подписания необходимых документов. Русин перейдет в хорватский клуб на правах аренды до конца сезона. Соглашение также будет включать опцию выкупа.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Учитывая ограничения английских клубов для слотов международной аренды, Русин должен был дать ответ руководству "Сандерленда" еще на прошлой неделе. Сначала 26-летний футболист отказал "Абердину", затем - черкасскому ЛНЗ.

Напомним, Русин перешел в "Сандерленд" из "Зари" в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила 2,5 млн евро. В текущем сезоне он провел 10 матчей и 169 минут на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

"Хайдук" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Хорватии.

По теме
yellow-arrow
"Моя лодыжка зажила". Малиновский поделился новостями о своем восстановлении
yellow-arrow
"Я не понял этот трансфер". Эксперт высказался о переходе Сикана в Трабзонспор
yellow-arrow
Озвучены шансы заграничных клубов украинских игроков на попадание в топ-8 и топ-24 Лиги Европы
Хайдук (Сплит) Сандерленд Назарий Русин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости