Из Англии в Хорватию. Русин - в шаге от смены клубной прописки

Форвард "Сандерленда" Назарий Русин близок к переходу в "Хайдук".

Как сообщает ТаТоТаке, сегодня украинский нападающий прилетает в Загреб для медосмотра и подписания необходимых документов. Русин перейдет в хорватский клуб на правах аренды до конца сезона. Соглашение также будет включать опцию выкупа.

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Учитывая ограничения английских клубов для слотов международной аренды, Русин должен был дать ответ руководству "Сандерленда" еще на прошлой неделе. Сначала 26-летний футболист отказал "Абердину", затем - черкасскому ЛНЗ.

Напомним, Русин перешел в "Сандерленд" из "Зари" в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила 2,5 млн евро. В текущем сезоне он провел 10 матчей и 169 минут на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

"Хайдук" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Хорватии.