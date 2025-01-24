"Моя лодыжка зажила". Малиновский поделился новостями о своем восстановлении
Руслан пока не может назвать точные сроки возращения на поле
twitter.com/GenoaCFC
Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о процессе восстановления после тяжелой травмы.
"Могу сказать, что все идет хорошо. Моя лодыжка зажила, и с помощью персонала я работаю все время. Но для того, чтобы вернуться на поле, я должен чувствовать себя на 100 процентов.
Дату возвращения не могу назвать, потому рисковать нет смысла. Это может занять две недели, месяц или полтора месяца. Многое будет зависеть от ответов, которые я получу в ближайшее время. Но я с нетерпением жду возможности снова играть.Читайте такжеМалиновский начал работу с мячом. ФОТО
Было ли ощущение страха, что придется завершить карьеру? Мы знаем примеры игроков, которые были вынуждены прекратить выступления после серьезных травм и нескольких операций. Честно говоря, у меня такого не было, я никогда не боялся, что не справлюсь.
Возможно, помогло то, что я уже рвал крестообразную связку, когда играл за "Генк". Тогда я выбыл на восемь месяцев и я уже знал, что только при постоянной, ежедневной работе можно преодолеть такую серьезную травму. Я не люблю смотреть матчи с трибун. Я слишком сильно скучаю по игре с моими товарищами по команде. И я не могу дождаться возвращения, чтобы снова помогать команде", - рассказал Малиновский в интервью Il Secolo XIX.
Напомним, Малиновский получил травму в сентябре 2024 года. В текущем сезоне он успел принять участие лишь в шести матчах, отметившись одним ассистом.
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