"Моя лодыжка зажила". Малиновский поделился новостями о своем восстановлении

Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о процессе восстановления после тяжелой травмы.

"Могу сказать, что все идет хорошо. Моя лодыжка зажила, и с помощью персонала я работаю все время. Но для того, чтобы вернуться на поле, я должен чувствовать себя на 100 процентов.

Дату возвращения не могу назвать, потому рисковать нет смысла. Это может занять две недели, месяц или полтора месяца. Многое будет зависеть от ответов, которые я получу в ближайшее время. Но я с нетерпением жду возможности снова играть.

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Было ли ощущение страха, что придется завершить карьеру? Мы знаем примеры игроков, которые были вынуждены прекратить выступления после серьезных травм и нескольких операций. Честно говоря, у меня такого не было, я никогда не боялся, что не справлюсь.

Возможно, помогло то, что я уже рвал крестообразную связку, когда играл за "Генк". Тогда я выбыл на восемь месяцев и я уже знал, что только при постоянной, ежедневной работе можно преодолеть такую серьезную травму. Я не люблю смотреть матчи с трибун. Я слишком сильно скучаю по игре с моими товарищами по команде. И я не могу дождаться возвращения, чтобы снова помогать команде", - рассказал Малиновский в интервью Il Secolo XIX.