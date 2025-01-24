Калюжным не ограничились. Английский клуб положил глаз на еще одного игрока сборной Украины
Может, здесь получится?
Защитник ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров вошел в сферу интересов "Плимута". Об этом информирует Sky Sports.
По данным источника, английский и австрийский клубы ведут переговоры о полноценном трансфере 24-летнего центрбека.
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Ранее "Плимут" интересовался полузащитником "Александрии" Иваном Калюжным, но получил отказ из-за того, что
В нынешнем сезоне Таловеров провел 15 матчей на клубном уровне. Также на счету Максима 7 сыгранных игр в составе национальной команды Украины.
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Зритель (Харьков)
24.01.2025 в 15:18
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