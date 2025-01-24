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Калюжным не ограничились. Английский клуб положил глаз на еще одного игрока сборной Украины

Наши за границей
Обновлено

Может, здесь получится?

Калюжным не ограничились. Английский клуб положил глаз на еще одного игрока сборной Украины

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Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров вошел в сферу интересов "Плимута". Об этом информирует Sky Sports.

По данным источника, английский и австрийский клубы ведут переговоры о полноценном трансфере 24-летнего центрбека.

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Ранее "Плимут" интересовался полузащитником "Александрии" Иваном Калюжным, но получил отказ из-за того, что самого футболиста не удовлетворили условия контракта, предложенные аутсайдером Чемпионшипа.

В нынешнем сезоне Таловеров провел 15 матчей на клубном уровне. Также на счету Максима 7 сыгранных игр в составе национальной команды Украины.

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Плимут Аргайл трансфер ЛАСК Максим Таловеров
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Комментарии
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Зритель (Харьков)
24.01.2025 в 15:18
Тобто гравці сбірної - це рівень чемпіоншіпу? Мабуть - так і є.
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0
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Комментарии 2
Зритель (Харьков)
24.01.2025 в 15:18
Тобто гравці сбірної - це рівень чемпіоншіпу? Мабуть - так і є.
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
24.01.2025 в 16:16
Гравці Золотого покоління рівень Аутсайдера Чемпіоншипу)
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0
0

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