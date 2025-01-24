Калюжным не ограничились. Английский клуб положил глаз на еще одного игрока сборной Украины

Защитник ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров вошел в сферу интересов "Плимута". Об этом информирует Sky Sports.

По данным источника, английский и австрийский клубы ведут переговоры о полноценном трансфере 24-летнего центрбека.

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Ранее "Плимут" интересовался полузащитником "Александрии" Иваном Калюжным, но получил отказ из-за того, что самого футболиста не удовлетворили условия контракта, предложенные аутсайдером Чемпионшипа.

В нынешнем сезоне Таловеров провел 15 матчей на клубном уровне. Также на счету Максима 7 сыгранных игр в составе национальной команды Украины.