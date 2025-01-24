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Сикан провел первую тренировку с Трабзонспором. ВИДЕО

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Сикан провел первую тренировку с Трабзонспором. ВИДЕО

instagram.com/trabzonspor

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард Даниил Сикан провел первую тренировку с турецким "Трабзонспором".

Новичка представили команде, а затем нападающий провел полноценную тренировку с новыми одноклубниками.

Отметим, что свой следующий матч "Трабзонспор" сыграет 1 февраля против "Кайсериспора".

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По данным СМИ, "Шахтер" получил за трансфер игрока порядка 5-6 млн евро, сам же футболист будет зарабатывать в турецком клубе более 1 млн евро в год.

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Трабзонспор (Трабзон) Даниил Сикан
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