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"Это был удар локтем в губу, немного больно", - защитник АЗ рассказал, как Довбик разбил ему лицо

Наши за границей
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Артем получил желтую и был заменен в перерыве матча

"Это был удар локтем в губу, немного больно", - защитник АЗ рассказал, как Довбик разбил ему лицо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник АЗ Ваутер Гус рассказал о соперничестве с украинским форвардом "Ромы" Артемом Довбиком, который в одном из эпизодов матча 7-го тура Лиги Европы (1:0) разбил локтем нидерландцу лицо.

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"Во время матча я не чувствовал локтя Довбика, но сейчас чувствую. Но все будет хорошо. Это был удар локтем в губу, немного больно.

Я думаю, что это судьба нападающего, то, как он настроен на меня, а я на него. Он хорошо играет. Он быстр и силен, вы можете увидеть в этом разницу", – сказал Гус.

Напомним, что украинец сфолил против центрбека на 19-й минуте игры, за что получил желтую карточку.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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