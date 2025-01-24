"Это был удар локтем в губу, немного больно", - защитник АЗ рассказал, как Довбик разбил ему лицо
Артем получил желтую и был заменен в перерыве матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник АЗ Ваутер Гус рассказал о соперничестве с украинским форвардом "Ромы" Артемом Довбиком, который в одном из эпизодов матча 7-го тура Лиги Европы (1:0) разбил локтем нидерландцу лицо.
"Во время матча я не чувствовал локтя Довбика, но сейчас чувствую. Но все будет хорошо. Это был удар локтем в губу, немного больно.
Я думаю, что это судьба нападающего, то, как он настроен на меня, а я на него. Он хорошо играет. Он быстр и силен, вы можете увидеть в этом разницу", – сказал Гус.
Напомним, что украинец сфолил против центрбека на 19-й минуте игры, за что получил желтую карточку.
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