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Беседин назвал причины, из-за которых выбрал Лишень

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Экс-форвард киевлян поделился ключевыми моментами в принятии решения

Беседин назвал причины, из-за которых выбрал Лишень

Фото: ФК Динамо

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Бывший нападающий "Динамо" Артем Беседин прокомментировал свой переход в чешский "Лишень".

“Я пришел с четкой целью. Забить как можно больше голов и играть в Первой лиге уже с лета. Меня не волнует, что вторая чешская лига сложная. Бежать и бороться за победу нужно везде.

Большую роль сыграло то, что появился новый владелец. Но больше всего меня поразил интерес клуба. Менеджер Милан Валачович связался со мной и сказал, что это предложение не для маленького клуба на окраине Брно, а для проекта с новым владельцем, очень амбициозным человеком, имеющим общеизвестную единственную цель для клуба, а именно продвигаться. Каждому футболисту важно ощущать интерес нового клуба. Для меня самым важным в этом подходе была человечность".

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"Конечно, первую информацию вы получите от своих агентов. Но человеческий подход тренера, когда он позвонил мне сам, был сильным и это склонило меня принять это предложение. После окончания моего контракта в Казахстане их стало больше, но "Лишень" очень мне помог. Я почувствовал настоящий, большой интерес, поэтому не стал больше рассматривать предложения, хотя они поступали из разных стран", – отметил футболист.

Артем дебютировал в "Динамо" в сезоне 2015/16 и провел в столичной команде 144 встречи (48 результативных действий).

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Источник:
iDnes.cz
Опубликовал: Александр Симченко
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