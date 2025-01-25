Беседин назвал причины, из-за которых выбрал Лишень

Бывший нападающий "Динамо" Артем Беседин прокомментировал свой переход в чешский "Лишень".

“Я пришел с четкой целью. Забить как можно больше голов и играть в Первой лиге уже с лета. Меня не волнует, что вторая чешская лига сложная. Бежать и бороться за победу нужно везде.

Большую роль сыграло то, что появился новый владелец. Но больше всего меня поразил интерес клуба. Менеджер Милан Валачович связался со мной и сказал, что это предложение не для маленького клуба на окраине Брно, а для проекта с новым владельцем, очень амбициозным человеком, имеющим общеизвестную единственную цель для клуба, а именно продвигаться. Каждому футболисту важно ощущать интерес нового клуба. Для меня самым важным в этом подходе была человечность".