Федорчук – о Яремчуке: Уже давно прошел пик карьеры. Проблема не в наставниках, а в нем

Олег Федорчук высказал мнение о Романе Яремчуке.

"Яремчук универсал, но он уже давно прошел пик своей карьеры. Он не смог нормально заиграть в "Бенфике", "Брюгге", "Валенсии", сейчас мучается в "Олимпиакосе". Он тренировался у трех разных тренеров, именно тренировался, а не полноценно играл, и всем не подошел, значит проблема не в наставниках, а в нем. Неужели три тренера ошибались? Не думаю”, – сказал специалист.