Федорчук – о Яремчуке: Уже давно прошел пик карьеры. Проблема не в наставниках, а в нем
Тренер считает, что нападающий не смог оправдать надежды наставников
Фото: Olympiacos FC
Олег Федорчук высказал мнение о Романе Яремчуке.
"Яремчук универсал, но он уже давно прошел пик своей карьеры. Он не смог нормально заиграть в "Бенфике", "Брюгге", "Валенсии", сейчас мучается в "Олимпиакосе". Он тренировался у трех разных тренеров, именно тренировался, а не полноценно играл, и всем не подошел, значит проблема не в наставниках, а в нем. Неужели три тренера ошибались? Не думаю”, – сказал специалист.
В текущем сезоне Роман провел в составе греческого гранда 16 матчей и отличился двумя голами.
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Источник:UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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