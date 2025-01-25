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Федорчук – о Яремчуке: Уже давно прошел пик карьеры. Проблема не в наставниках, а в нем

Наши за границей
Обновлено

Тренер считает, что нападающий не смог оправдать надежды наставников

Федорчук – о Яремчуке: Уже давно прошел пик карьеры. Проблема не в наставниках, а в нем

Фото: Olympiacos FC

Новина українською

Олег Федорчук высказал мнение о Романе Яремчуке.

"Яремчук универсал, но он уже давно прошел пик своей карьеры. Он не смог нормально заиграть в "Бенфике", "Брюгге", "Валенсии", сейчас мучается в "Олимпиакосе". Он тренировался у трех разных тренеров, именно тренировался, а не полноценно играл, и всем не подошел, значит проблема не в наставниках, а в нем. Неужели три тренера ошибались? Не думаю”, – сказал специалист.

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В текущем сезоне Роман провел в составе греческого гранда 16 матчей и отличился двумя голами.

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Олег Федорчук Роман Яремчук
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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