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Журналист: Нужен ли Хайдук Русину? Категорически нет

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Мнение относительно потенциального трансфера

Журналист: Нужен ли Хайдук Русину? Категорически нет

фото из свободных источников

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Журналист Сергей Тищенко поделился мнением о возможном переходе Назария Русина в хорватский коллектив.

“У Гаттузо в “Хайдуке” только один форвард – Марко Ливая. Ему нужен дублер – дешевый, желательно в аренду. Русин подходит максимально. На флангах Назарий не нужен Гаттузо. Там молодые таланты Стипе Биюк и Бруно Дурдов. Нужен ли "Хайдук" Русину? Категорически нет. Здесь мощная торсида. Будет огромное давление, с которым Русин никогда не умел справляться".

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“Назарий в своей карьере играл только при полном доверии тренера, ни разу не выиграв конкуренцию. Тем более, у таких как Ливая. Символ нынешнего "Хайдука", главная звезда клуба, кумир болельщиков. Опыт в "Легии" должен был чему-то научить Назария. Если что-то пойдет не так, никто его поддерживать не будет", — цитирует Тищенко "ТаТоТаке".

"Хайдук" после 18-ти туров делит первую строчку с "Риекой".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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