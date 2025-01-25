Журналист: Нужен ли Хайдук Русину? Категорически нет

Журналист Сергей Тищенко поделился мнением о возможном переходе Назария Русина в хорватский коллектив.

“У Гаттузо в “Хайдуке” только один форвард – Марко Ливая. Ему нужен дублер – дешевый, желательно в аренду. Русин подходит максимально. На флангах Назарий не нужен Гаттузо. Там молодые таланты Стипе Биюк и Бруно Дурдов. Нужен ли "Хайдук" Русину? Категорически нет. Здесь мощная торсида. Будет огромное давление, с которым Русин никогда не умел справляться".

“Назарий в своей карьере играл только при полном доверии тренера, ни разу не выиграв конкуренцию. Тем более, у таких как Ливая. Символ нынешнего "Хайдука", главная звезда клуба, кумир болельщиков. Опыт в "Легии" должен был чему-то научить Назария. Если что-то пойдет не так, никто его поддерживать не будет", — цитирует Тищенко "ТаТоТаке".