Защитник Лацио: В Италии Довбик больше борется, чем забивает
Футболист отметил оборонительную игру в Серии А
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Марио Хила, сравнивая испанский и итальянский чемпионат, привел пример с украинским нападающим "Ромы" Артемом Довбиком.
“Серия А – это прежде всего тактика, это шахматная игра, пусть даже мы часто здесь видим единоборства и выходы один на один с вратарями. В отличие от испанской Ла Лиги, я считаю, что тактика здесь играет гораздо большую роль. Здесь все команды умеют хорошо обороняться".
"Посмотрите на Довбика, который пришел в "Рому" из "Жироны". В Испании он провел невероятный сезон, а теперь в Италии он больше борется, чем забивает. С итальянской обороной труднее справиться. Это значит, что она хороша. В Испании футбол более свободен”, – подчеркивает футболист.
26 января "волки" будут играть с "Удинезе" в гостях.
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