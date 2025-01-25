Защитник Лацио: В Италии Довбик больше борется, чем забивает

История про итальянскую оборону современности, это уже больше миф...Да в 90-е так было, до середины 2000 ых, когда чемпионат считался лучшим в Европе. Соответственно ехали лучшие игроки планеты, для поддержания стиля на высоком уровне. Сейчас итальянский футбол стал более грязным и вязким, из за того что в целом уровень чемпионата упал .А Довбик просто остался без Мичела, и окончательно сдулся