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Защитник Лацио: В Италии Довбик больше борется, чем забивает

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Футболист отметил оборонительную игру в Серии А

Защитник Лацио: В Италии Довбик больше борется, чем забивает

Getty Images

Новина українською

Марио Хила, сравнивая испанский и итальянский чемпионат, привел пример с украинским нападающим "Ромы" Артемом Довбиком.

“Серия А – это прежде всего тактика, это шахматная игра, пусть даже мы часто здесь видим единоборства и выходы один на один с вратарями. В отличие от испанской Ла Лиги, я считаю, что тактика здесь играет гораздо большую роль. Здесь все команды умеют хорошо обороняться".

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"Посмотрите на Довбика, который пришел в "Рому" из "Жироны". В Испании он провел невероятный сезон, а теперь в Италии он больше борется, чем забивает. С итальянской обороной труднее справиться. Это значит, что она хороша. В Испании футбол более свободен”, – подчеркивает футболист.

26 января "волки" будут играть с "Удинезе" в гостях.

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Артем Довбик
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Источник:
Voce Giallorossa
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
25.01.2025 в 08:12
История про итальянскую оборону современности, это уже больше миф...Да в 90-е так было, до середины 2000 ых, когда чемпионат считался лучшим в Европе. Соответственно ехали лучшие игроки планеты, для поддержания стиля на высоком уровне. Сейчас итальянский футбол стал более грязным и вязким, из за того что в целом уровень чемпионата упал .А Довбик просто остался без Мичела, и окончательно сдулся
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
25.01.2025 в 08:12
История про итальянскую оборону современности, это уже больше миф...Да в 90-е так было, до середины 2000 ых, когда чемпионат считался лучшим в Европе. Соответственно ехали лучшие игроки планеты, для поддержания стиля на высоком уровне. Сейчас итальянский футбол стал более грязным и вязким, из за того что в целом уровень чемпионата упал .А Довбик просто остался без Мичела, и окончательно сдулся
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