Беседин: Не хочу подвергать семью испытанию. Предпочитал рассмотреть предложения из-за границы

Артем Беседин дал большое интервью после трансфера в "Лишень".

“У меня был контракт с "Ордабасы" на полтора года до конца осени, срок его действия истек, новый контракт не рассматривался, поэтому я поехал домой. Но я не могу сказать ничего плохого о клубе. Они очень хорошо со мной общались, в позапрошлом году нам удалось выиграть чемпионат. Обстановка там тоже была приятной. Но после того, как контракт истек, мы просто разошлись.

Я получил несколько предложений, украинские клубы, конечно, знают обо мне и несколько из них связались со мной. Часть меня тянуло домой, но когда началась война, я был в Украине и пережил часть того ужасного времени. У меня маленькие дети и я не хочу снова подвергать свою семью этому испытанию, поэтому я предпочел рассмотреть предложения из-за границы”.