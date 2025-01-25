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Беседин: Не хочу подвергать семью испытанию. Предпочитал рассмотреть предложения из-за границы

Наши за границей

Нападающий рассказал о переходе в чешский коллектив

Беседин: Не хочу подвергать семью испытанию. Предпочитал рассмотреть предложения из-за границы

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Артем Беседин дал большое интервью после трансфера в "Лишень".

“У меня был контракт с "Ордабасы" на полтора года до конца осени, срок его действия истек, новый контракт не рассматривался, поэтому я поехал домой. Но я не могу сказать ничего плохого о клубе. Они очень хорошо со мной общались, в позапрошлом году нам удалось выиграть чемпионат. Обстановка там тоже была приятной. Но после того, как контракт истек, мы просто разошлись.

Я получил несколько предложений, украинские клубы, конечно, знают обо мне и несколько из них связались со мной. Часть меня тянуло домой, но когда началась война, я был в Украине и пережил часть того ужасного времени. У меня маленькие дети и я не хочу снова подвергать свою семью этому испытанию, поэтому я предпочел рассмотреть предложения из-за границы”.

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“Я не хочу говорить о том, что вдруг стану здесь звездой. Сотрудничество должно быть значимым как для игрока, так и для клуба. И я думаю, мне это удалось, поэтому я здесь. Когда меня спрашивают, боюсь ли я чего-нибудь, я отвечаю, что никогда ничего в своей жизни не боялся, и в течение своей карьеры мне пришлось преодолеть много препятствий. Потому меня совсем не беспокоит, что это за лига. Я хочу использовать свой опыт.

Я ничего не изучал. Но в общем-то я думаю, что футбол во всей Европе одинаков. Я не играл ни с кем из чехов, мне будет интересно. Но футбол – это универсальный язык”, – отметил форвард.

В январе новый коллектив Артема провел 2 спарринга против венгерского "Залаэгерсега" (1:4) и словацкой "Скалицы" (2:2).

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Артем Беседин
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Источник:
iDnes.cz
Опубликовал: Александр Симченко
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