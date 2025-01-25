Беседин: Возможно, буду бороться за шанс носить форму сборной Украины в будущем

Украинский нападающий чешского "Лишеня" Артем Беседин прокомментировал возможность своего возвращения в сборную Украины.

“Конечно, путь в сборную Украины нелегок даже из высшего дивизиона Казахстана, где я играл в прошлый раз. Команда состоит в основном из игроков топ-5 лиг мира, качество сейчас действительно невероятное. Но я должен с чего-то начать, поэтому я здесь. Возможно, буду бороться за шанс носить форму сборной в будущем”, – сказал 28-летний Беседин.

Нападающий дебютировал в национальной команде в возрасте 20 лет и семи месяцев под руководством Андрея Шевченко. В общей сложности на его счету два гола в 19 матчах.

Последний поединок за сборную Украины он провел в июле 2021 года. Это была встреча со Швецией в рамках 1/8 финала Евро-2020, в которой он получил тяжелую травму колена.