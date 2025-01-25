Один из клубов, проявлявших интерес к Зинченко, решил отказаться от идеи подписать украинца
Без Германии
Getty Images / Global Images Ukraine
Недавно журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что за Александром Зинченко следят сразу два клуба: это "Атлетико Мадрид" и "Боруссия Дортмунд". Однако по новой информации "Боруссия" может отказаться от трансфера украинца.
Причиной такого решения стало то, что Александр не подходит по позициям, ведь немецкий клуб ищет усиление в игроке, который в идеале может играть как на позиции левого защитника, так и на центрбека, а Зинченко, к сожалению, не подходит.
Пока только мадридский "Атлетико" продолжает следить за украинцем. Добавим, что контракт Зинченко с Арсеналом рассчитан до лета 2026 года.
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