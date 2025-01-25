Второй матч для Слимы в чемпионате Мальты. Вышел ли украинский новичок в старте?

"Слима" приехала в гости к "Мосте" во втором туре чемпионата Мальты.

Украинец Максим Прядун – в старте.

Это второй матч украинца за новый клуб. В первом туре Прядун забил гол в ворота "Наксара" на 50-й минуте. В день матча его и представили.

"Слима" стала первым клубом украинца после ухода из "ЛНЗ". Футболист 5 месяцев был без команды.

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До матча "Слима" занимает 3 место. "Моста" - седьмая. У команд по 3 очка.

Матч начался в 15:00 по киевскому времени.