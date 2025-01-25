Байер сыграет в Бундеслиге против солидного оппонента: попал ли Степанов в заявку?
Претенденты на высокие места
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 19 тура чемпионата Германии РБ "Лейцпиг" сыграет против "Байера" Леверкузен. Главный тренер фармацевтов Хаби Алонсо сделал свой выбор стартового состава на этот поединок.
Впервые с начала ноября в заявку "Байера" на матч не попал украинский нападающий Артем Степанов.
⚫️???? Für diese Startelf hat sich @XabiAlonso in Leipzig entschieden. ????— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 25, 2025
???? #RBLB04 | #Bundesliga | #Bayer04 pic.twitter.com/xm1OoVeG6d
Перед этим поединком "Лейпциг" занимает пятое место в чемпионате Германии, "Байер" идет на второй позиции.
Матч стартует в 16.30.
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Источник:Баєр у Твіттері
Опубликовал: Максим Кучер
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