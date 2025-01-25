Байер сыграет в Бундеслиге против солидного оппонента: попал ли Степанов в заявку?

В рамках 19 тура чемпионата Германии РБ "Лейцпиг" сыграет против "Байера" Леверкузен. Главный тренер фармацевтов Хаби Алонсо сделал свой выбор стартового состава на этот поединок.

Впервые с начала ноября в заявку "Байера" на матч не попал украинский нападающий Артем Степанов.

Перед этим поединком "Лейпциг" занимает пятое место в чемпионате Германии, "Байер" идет на второй позиции.

Матч стартует в 16.30.