Инсайды подтверждаются. Сандерленд проведет матч Чемпионшипа без Русина

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин не попал в заявку на матч против "Плимута" в рамках 29-го тура Чемпионшипа.

???????? Abdul Samed in the middle

???? Roberts on the wing

???? Isidor leads the line



RLB's XI to take on Plymouth! ????️#SUNPLY pic.twitter.com/aJbCX9x8OZ