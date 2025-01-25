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Инсайды подтверждаются. Сандерленд проведет матч Чемпионшипа без Русина

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Трансфер на подходе

Инсайды подтверждаются. Сандерленд проведет матч Чемпионшипа без Русина

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин не попал в заявку на матч против "Плимута" в рамках 29-го тура Чемпионшипа.

Напомним, футболиста связывают с переходом в другой клуб. В частности, речь шла о предложениях из Украины, Шотландии и Хорватии. Согласно последним сообщениям медиа, Русин должен перейти в хорватский "Хайдук".

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По информации ТаТоТаке, вчера, 24-го января, форвард должен был прилететь в Загреб для прохождения медосмотра и подписания необходимых документов.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Сандерленд
Опубликовал: Виктор Иванчук
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