Инсайды подтверждаются. Сандерленд проведет матч Чемпионшипа без Русина

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин не попал в заявку на матч против "Плимута" в рамках 29-го тура Чемпионшипа.

???????? Abdul Samed in the middle

???? Roberts on the wing

???? Isidor leads the line



RLB's XI to take on Plymouth! ????️#SUNPLY pic.twitter.com/aJbCX9x8OZ — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 25, 2025

Напомним, футболиста связывают с переходом в другой клуб. В частности, речь шла о предложениях из Украины, Шотландии и Хорватии. Согласно последним сообщениям медиа, Русин должен перейти в хорватский "Хайдук".

По информации ТаТоТаке, вчера, 24-го января, форвард должен был прилететь в Загреб для прохождения медосмотра и подписания необходимых документов.