Инсайды подтверждаются. Сандерленд проведет матч Чемпионшипа без Русина
Трансфер на подходе
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин не попал в заявку на матч против "Плимута" в рамках 29-го тура Чемпионшипа.
???????? Abdul Samed in the middle— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 25, 2025
???? Roberts on the wing
???? Isidor leads the line
RLB's XI to take on Plymouth! ????️#SUNPLY pic.twitter.com/aJbCX9x8OZ
Напомним, футболиста связывают с переходом в другой клуб. В частности, речь шла о предложениях из Украины, Шотландии и Хорватии. Согласно последним сообщениям медиа, Русин должен перейти в хорватский "Хайдук".
По информации ТаТоТаке, вчера, 24-го января, форвард должен был прилететь в Загреб для прохождения медосмотра и подписания необходимых документов.
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